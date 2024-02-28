Звезду «Дома-2» избили в Москве

В Москве избили звезду реалити-шоу «Дом-2» Дениса Мокроусова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Мокроусов подрался с соседом Александром П. Инцидент произошел в столичном районе Филевский парк. После ссоры шоумен вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Причина недопонимания между мужчинами неизвестна.

В больнице Мокроусову диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Соседа задержали, сейчас идет расследование.

21 февраля стало известно, что звезду «Дома-2» приговорили к 1,5 годам тюрьмы. Речь идет об участнике проекта Александре Гобозове. 12 октября против Гобозова возбудили уголовное дело по статье «Разбой» и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края.

До этого сообщалось, что шоумен якобы подвергался вымогательству от неизвестного мужчины. Через посредницу неизвестный якобы требовал от звезды «Дома-2» деньги, угрожая здоровью его близких. Гобозов требовал у переговорщицы контакты вымогателя, но она отказала; тогда, по словам спикера, мужчина несколько раз сильно ударил девушку.

Ранее сообщалось, что появились подробности иска Крида против РКН.