Певице LP запретили выступать в Литве за поддержку фанатов из России

В Литве отменили выступление американской певицы LP (настоящее имя — Лаура Перголицци) из-за того, что артистка опубликовала фото с подаренным от российских фанатов худи с российским триколором. Об этом сообщает местное издание.

Решение об отмене приняла площадка «Жальгирис-Арена», на которой, 4 марта, должно было состоятся выступление LP. Там подчеркнули, что этим решением обращают внимание приглашенных артистов на то, что «площадка не потерпит поддержку» России.

Перголицци опубликовала снимок с подарком от своего фан-клуба из России 26 февраля. Она также показала открытку, отметив, что подарок прислали еще в 2020 году, когда концерты артистки отменились из-за пандемии, но доставили только сейчас. Позднее певица удалила видео и опубликовала новое сообщение, в котором выразила поддержку Украине.

Изначально организатор выступления LP, руководитель Medusa Concert Ремигиюс Кнабикас заявлял, что не планирует отменять концерт певицы. Он подчеркнул, что артистка не поддерживала Россию, а просто поблагодарила фанатов за подарок. В Medusa Concert также отметили, что исполнительница «искренне извиняется за очевидную ошибку». Однако затем организаторы совместно с площадкой приняли решение об отмене выступления.

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