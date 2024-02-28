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Автор песен Пугачевой рассказал, как его поразила певица

Композитор Влади заявил, что Пугачева перевела ему деньги после отказа от них

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Композитор Олег Влади рассказал в беседе с Prozvezd, что его поразило отношение певицы Аллы Пугачевой к коллегам.

Влади вспомнил, как отказывался от гонораров с песен, которые сочинил для Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте. По словам композитора, для него было лучшей наградой то, что легенда эстрады согласилась исполнять его произведения.

«Но однажды мне позвонила юрист Пугачевой с просьбой прислать мои паспортные данные и реквизиты банковского счета для оформления музыкального договора. Я завел счет в первом попавшемся мне банке и отдал реквизиты юристу», — поделился музыкант.

Спустя время Влади решил закрыть счет, но, придя в банк, обнаружил деньги на нем. Источником их поступления стала индивидуальный предприниматель Алла Пугачева. Музыкант признался, что тогда был шокирован. По его мнению, этот эпизод характеризует артистку как человека, который очень заботится о творческих людях и понимает, что авторская работа — «очень хрупкое звено».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее продюсер объяснил статус Примадонны у Пугачевой.

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