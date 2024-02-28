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В России начали отменять концерты музыканта Алекши Новича

Музыкант Нович заявил, что попал в неофициальный список запрещенных артистов

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novichbook/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант и композитор Алекша Нович сообщил в Telegram-канале об отмене своих концертов.

Нович перенес свой тур на сентябрь 2024 года. Артист рассказал, что его концерты были отменены в городах Сочи, Пенза, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Калининград, однако купленные билеты будут действовать во всех городах тура. Выступления в Астрахани, Волгограде и Ставрополе отменились полностью.

По словам Новича, его концерты не состоятся из-за неофициального списка запрещенных музыкантов, в который он якобы попал.

Также изменился возрастной ценз всех концертов. Теперь он 18+. Лица, не достигшие совершеннолетия, могут прийти на концерт в сопровождении родителей или официальных опекунов. Для родителей и опекунов билет не требуется. На входе нужно будет предоставить документы, подтверждающие опекунство.

«Если вы купили билет, но не можете пойти на концерт в сентябре, за билет вы можете получить набор подарков от Алекши Новича», — отметил музыкант.

В подарок Новича входит подписка на закрытый Telegram-канал артиста, биографическая видеолекция «Весь опыт первых лет музыкальной карьеры» и билет на большой онлайн концерт, который пройдет после тура.

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