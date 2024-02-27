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Эвелина Бледанс похвасталась одеждой из гардероба Людмилы Гурченко

Актриса Бледанс заявила, что вдовец Гурченко подарил ей вещи певицы

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Александр Гальперин/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвасталась, что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин подарил ей несколько вещей из гардероба певицы. Об этом пишет mk.ru.

«Я стала обладательницей двух нарядов из гардероба Людмилы Марковны, и они теперь – мои талисманы! Золотой костюм ездит с нами на гастроли спектакля «Любовь и голуби», в котором я играю роль Раисы Захаровны, и стоит на сцене на манекене. А в жакете из гобелена я выступаю на своих сольных концертах», — подчеркнула Бледанс.

При этом артистка призналась, что личность Людмилы Гурченко сильно вдохновляла ее и во многом повлияла на выбор творческого пути. Бледанс считает певицу эталоном актрисы и настоящей женщины. По словам телеведущей, теперь она хочет реализовать свой творческий потенциал на сцене так же, как в свое время это делала Гурченко.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Телеведущая признавалась, что давно мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье.

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