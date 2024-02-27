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Шесть женщин обвинили испанского режиссера в насилии

Актриса и художница обвинили режиссера Карлоса Вермута в изнасиловании

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LaPresse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шесть женщин обвинили испанского режиссера Карлоса Вермута в сексуальном насилии во время отношений с ними. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на заявление пострадавших.

Три свидетельницы — художница, актриса и менеджер в сфере культуры — находились в отношениях с режиссером в разные периоды с 2012 до начала января 2024 года. По словам женщин, в это время они подвергались насилию со стороны кинематографиста, вступавшего с ними в «жестокие сексуальные отношения», на которые они не давали согласия.

До этого еще три женщины обвиняли Вермута в изнасилованиях, происходивших в период с мая 2014 года по февраль 2022 года. Это, уточняла газета, были студентка, сотрудница одной из постановок режиссера и работница сферы культуры. По их словам, режиссер склонил их к сексу, пользуясь своим вышестоящим положением. Сам Вермут утверждает, что секс со всеми этими женщинами у него был по согласию.

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