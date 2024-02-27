Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о пропаже коллеги

Ведущая австралийского телевизионного шоу The Project на телеканале Network 10 Сара Харрис заплакала в прямом эфире из-за новостей о пропаже своего коллеги Джесси Бэрда.

«Мне трудно говорить о Джесси в прошедшем времени, потому что он был нам как друг, как младший брат», — сказала Харрис со слезами на глазах.

По словам телеведущей, прошедшая неделя оказалась тяжелой для всех сотрудников телеканала, так как появилась информация о пропаже 26-летнего Бэрда. При этом сотрудники полиции делятся лишь пессимистичными прогнозами насчет судьбы сотрудника. Харрис отметила, что пропавший всегда был радостным и доброжелательным человеком, который заботился о своих близких и любил свою семью. Она выразила соболезнования родственникам Бэрда.

Накануне музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. 68-летний певец плохо почувствовал себя, находясь дома, у него, по данным источника канала, отказали конечности. Прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.

Ранее Ольга Шукшина отреагировала на новости о назначении суда с сестрой Марией.