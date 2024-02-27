Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о пропаже коллеги

Телеведущая Харрис расплакалась в прямом эфире из-за пропавшего коллеги

close
100%
Network 10

Ведущая австралийского телевизионного шоу The Project на телеканале Network 10 Сара Харрис заплакала в прямом эфире из-за новостей о пропаже своего коллеги Джесси Бэрда.

«Мне трудно говорить о Джесси в прошедшем времени, потому что он был нам как друг, как младший брат», — сказала Харрис со слезами на глазах.

По словам телеведущей, прошедшая неделя оказалась тяжелой для всех сотрудников телеканала, так как появилась информация о пропаже 26-летнего Бэрда. При этом сотрудники полиции делятся лишь пессимистичными прогнозами насчет судьбы сотрудника. Харрис отметила, что пропавший всегда был радостным и доброжелательным человеком, который заботился о своих близких и любил свою семью. Она выразила соболезнования родственникам Бэрда.

Накануне музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. 68-летний певец плохо почувствовал себя, находясь дома, у него, по данным источника канала, отказали конечности. Прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.

Ранее Ольга Шукшина отреагировала на новости о назначении суда с сестрой Марией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами