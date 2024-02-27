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Фанаты Мэттью Перри попали под удар криптомошенников

Криптомошенники взломали страницу актера Мэттью Перри в X

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Reuters

Криптомошенники взломали страницу звезды «Друзей» Мэттью Перри (1969-2023) в социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщает The Sun.

Под удар попали фанаты артиста, которые захотели перечислить деньги в фонд Мэттью Перри. Они прошли по ссылке, опубликованной в аккаунте, и попали на мошеннический сайт, собирающий донаты в криптовалюте.

«Мы получили сообщения о том, что официальная страница Мэттью в X была взломана и переадресовывает пользователей на мошеннический сайт, собирающий донаты в криптовалюте. Пожалуйста, не делайте пожертвований на этом сайте, не делитесь мошенническими постами», — написали представители настоящего фонда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кто именно взломал страницу актера и сколько денег мошенникам удалось получить, неизвестно.

Накануне несколько источников обвинили актера Мэттью Перри в нападениях на женщин из-за наркотиков.

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