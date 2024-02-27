Василий Ливанов о Чулпан Хаматовой: «Ничтожная личность»

Актер Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, назвал Чулпан Хаматову «ничтожной личностью» из-за ее слов о России. Слова народного артиста РФ передает aif.ru.

«Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное», — возмутился актер.

Артист считает, что человек не может жить без родины, и сравнил подобное с сорванным цветком, который «от силы два дня простоит в воде».

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.

В январе Ливанов заявил, что певица Алла Пугачева лишилась своего влияния на русскую культуру после эмиграции. Он также выразил мнение, что покинувшие Россию актеры, например Мария Машкова и Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), не могут найти себе работу за границей из-за отсутствия таланта. Ливанов убежден, что одаренного артиста заметят в любой стране.

Актер напомнил, что многие российские художники, писатели и другие представители творческих профессий были крайне востребованы за рубежом после эмиграции на фоне революции в стране.

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