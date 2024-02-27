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Ветлицкая переписала квартиру, боясь ее конфискации за дискредитацию ВС РФ

Mash: певица Ветлицкая переписала свою квартиру на дочь из-за боязни конфискации

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах на 19-летнюю дочь Ульяну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости артистки площадью 200 кв. м., которую, по слухам, артистке подарил предприниматель Сулейман Керимов. Ее стоимость может достигать более 200 млн рублей.

Издание предполагает, что причиной решения артистки стало то, что она боится конфискации своего имущества за дискредитацию армии России. Канал уточняет, что живущая за рубежом Ветлицкая изначально осудила СВО и ВС РФ в своих соцсетях, однако затем певица удалила посты.

59-летняя Наталья Ветлицкая переехала в Испанию в 2012 году — она рассказывала, что смена климата показана дочери по здоровью. В 2019 году Ветлицкая призналась, что хочет вернуться на сцену, и в 2020 году перезапустила карьеру.

12 февраля сообщалось, что Ветлицкая готова вернуться в Россию за гонорар в размере 4 млн рублей. Издание Shot отмечало, что менеджеры певицы будут оценивать статус компании, в которую артистку пригласят выступать.

В 2022 году активисты требовали проверить певицу на иностранное финансирование из-за «дискредитации ВС РФ».

Ранее сообщалось, что в Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

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