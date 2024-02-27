Рэпера Дидди снова обвинили в сексуальных домогательствах

Музыкальный продюсер обвинил рэпера Дидди (настоящее имя – Шон Комбс) в сексуальных домогательствах и принуждении к сексу с проститутками, сообщает ABC News.

По данным телеканала, иск против исполнителя подали 26 февраля в федеральный суд Нью-Йорка. В нем, в частности, продюсер рассказал, что ему приходилось работать в ванной Комбса, пока рэпер принимал душ и ходил перед ним голым. Мужчина обвинил рэпера в неоднократных случаях непрошеных ощупываний и сексуальных прикосновений.

Он также заявил в иске, что музыкант заставлял его приглашать проституток и заниматься с ними сексом. Однажды мужчина проснулся в постели с двумя секс-работницами. Он подозревает, что его «накачали наркотиками».

Адвокат Комбса Шон Холли, в свою очередь, назвал описанные в иске события «чистым вымыслом». Он подчеркнул, что защита исполнителя рассмотрит «нелепые утверждения» продюсера в суде.

В ноябре стало известно, что уже третья женщина обвинила Дидди в изнасиловании. Речь шла о событии, которое произошло 30 лет назад, девушка посчитала остаться анонимной. Она заявила в иске, что Дидди и автор-исполнитель Аарон Холл заманили ее и ее подругу в квартиру Холла в 1990 или 1991 году. Там оба по очереди изнасиловали обеих. Через несколько дней, утверждает женщина, Дидди пришел к ней домой, напал на нее и начал душить, пока та не потеряла сознание.

Ранее сообщалось, что в Австралии началось расследование в отношении отца Тейлор Свифт.