В Австралии началось расследование в отношении отца Тейлор Свифт

Австралийский журналист Бэн Макдональд обвинил отца певицы Тейлор Свифт в нападении и написал соответствующее заявление в полицию. Об этом пишет австралийское издание ABC.

По словам журналиста, 71-летний мужчина якобы ударил его по лицу, когда он пытался запечатлеть певицу на пристани в Сиднее около 2:30 ночи по местному времени, когда она возвращалась с прогулки на круизном лайнере по гавани после завершения концертной программы в стране в рамках мирового турне Eras Tour.

Макдональд заявил, что служба охраны Свифт наставила зонтики на его камеру и пыталась оттеснить его от места съемки, после чего отец певицы набросился на него с кулаками. Фотограф отметил, что это первый подобный случай за 23 года его карьеры.

В австралийской полиции подтвердили, что ведут расследование инцидента. Промоутеры Свифт в Австралии сообщили AFP, что на пристани в Сиднее два человека попытались добраться до певицы, расталкивая ее охрану и угрожая сбросить сотрудницу в воду.

До этого Тейлор Свифт заметили с семьей спортсмена Трэвиса Келси.

Ранее сталкеру Тейлор Свифт Кроу предъявили обвинения в преследовании.