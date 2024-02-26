Владимиру Кузьмину вызвали скорую помощь из-за отказавших конечностей

Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

68-летний певец плохо почувствовал себя, находясь дома, у него, по данным источника канала, отказали конечности. Прибывшие в квартиру врачи-реаниматологи оказали артисту помощь, но госпитализировать не стали.

Сейчас, уточняет источник канала, жизни артиста ничего не угрожает.

Официального заявления от близких о состоянии здоровья автора хита «Я не забуду тебя» не было.

Семья Кузьмина в конце февраля уже попадала в новостные заголовки. 22 февраля стало известно, что жену музыканта Александра Кузьмина (родной брат Владимира Кузьмина) Наталью арестовали за катание голой женщины на капоте кабриолета. Женщину отвезли в так называемый спецприемник Можайского ОВД.

«Мне вменили 10 суток ареста за то, что я возила обнаженную женщину на капоте своего кабриолета», — подтвердила она.

Ранее певица Успенская высказалась о песне, которую у нее увела Пугачева.