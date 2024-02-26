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Янина Мелехова рассказала, почему ее не выпускали из Китая после гастролей

Актриса Мелехова: в Китае мы «профукали» момент повторной регистрации

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Фото из личного архива

Актриса Янина Мелехова в течение двух месяцев гастролировала по Китаю со спектаклем «Анна Каренина». По ее словам, жители Поднебесной высоко оценили мастерство российских артистов. При отъезде из КНР у труппы возникли сложности, из-за которых появились слухи, что актеров «не выпускали» из Китая. Причиной стали проблемы с документами – пришлось срочно делать новые визы, рассказала она в интервью WomanHit.ru.

Трудности, по словам Мелеховой, возникли, когда артисты уже собирались улетать.

«Приехали в аэропорт, стоим на регистрацию, все в порядке: реквизит, костюмы, декорации. И нас не регистрируют: проблемы с документами, – рассказала она. – Надо, конечно, отдать должное руководству театра. Руслан Банковский, директор, режиссер был сосредоточен и спокоен, во всяком случае, внешне так казалось. Хотя, наверное, седых волос прибавилось».

Актриса призналась, что, если бы сложности возникли только у нее, она бы осталась в КНР и встретила там китайский Новый год, однако главная проблема заключалась в задержке всей труппу. Оказалось, что визы у артистов были на весь срок, но спустя 30 дней пребывания в Китае они должны были пройти дополнительную регистрацию.

«Просто профукали этот момент, по-другому не скажешь», – призналась актриса, добавив, что помогли труппе генконсул в Шанхае РФ и МИД.

Говоря о китайских зрителях, Мелехова отметила, что они встретили российских звезд хорошо, однако особенно восхитила артистку доброта жителей КНР.

«Они открыты, всегда помогут, – подчеркнула она. – Они нас фотографировали на улице. Мы для них какой-то эксклюзив, но их внимание было добрым».

Напомним, Мелехова также рассказывала, что в ее райдере есть пункт, согласно которому артистке необходимо предоставлять кресло у иллюминатора в самолете.

Ранее о гастролях в Китае вспомнила певица Наталия Гулькина.

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