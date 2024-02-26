В России объявили о начале кастинга на шоу рок-музыкантов

В Москве впервые пройдет рок-шоу «МЕГАРОК», которое объединит начинающих и известных артистов на одной сцене, сообщил бренд-директор «МЕГАРОКА» Сергей Денисенко.

Принять участие в шоу смогут вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы, а также музыкальные коллективы со всей России.

«Мы верим, что каждый человек, увлеченный музыкой, может стать настоящим артистом – звездой, чей голос и талант оценят тысячи зрителей», — отметил Денисенко.

Отбор на участие в шоу пройдет в два этапа. На первом этапе артисты должны пройти регистрацию на сайте проекта в четырех категориях: вокалисты, барабанщики, гитаристы и бас-гитаристы. Затем для проверки данных анкеты куратор проекта свяжется с каждым участником и отправит кастинг-задание (снять видео с исполнением заданной музыкальной композиции).

После прохождения первого этапа кастинга за каждым музыкантом закрепят персонального наставника, который поможет артисту изучить материал и подготовиться к выступлению на концерте. Музыкантам также будут отправлять видео с разборами композиций программы.

Обучение начнется 1 марта, а первые репетиции пройдут в группах по 50-80 человек в Москве и регионах в мае.

Концерт шоу «МЕГАРОК» пройдет 29 июня на ЦСКА Арене в Москве.

Ранее в России отменили несколько крупных рок-фестивалей. Например, в феврале организаторы воронежского рок-фестиваля «Чернозем» сообщили об отмене мероприятия. Одной из основных причин назвали недоступность или нежелание многих артистов и рок-групп выступать в России в силу их политических взглядов.