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Школьницу госпитализировали на концерте репера Шайни в Москве

Shot: на концерте репера Шайни школьница получила черепно-мозговую травму

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Телеграм-канал «Шайни»

В Москве школьница была госпитализирована на концерте рэпера Шайни (Никиты Полякова). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Концерт прошел в Arbat 21 вечером 24 февраля. По данным издания, в 14-летнюю школьницу прилетела бутылка, в результате чего та получила черепно-мозговую травму. Девочка заявила, что диджей кинул сосуд в зрительный зал. Удар был такой сильный, что ей пришлось вызывать «скорую» и полицию.

Фанатке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как утверждает девочка, бутылкой ей также разбили нос и сломали очки. Семья потерпевшей написала заявление в полицию.

По словам школьницы, организаторы концерта пытались «оправдаться» перед полицией, будто никакой бутылки не было.

Никита Поляков начал свою карьеру в 2019 году, когда стал участником группы «Слэттхуд». Через год он покинул коллектив, а в 2021-м записал песню «Kash Routine» с блогером Uglystephan. Шайни стал известен в 2022 году после выхода трека «yeyo!». На данный момент артист выпустил два альбома.

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