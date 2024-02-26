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Скончался звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчел

Звезда фильма «Капитан Марвел» Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет

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AdMedia/Global Look Press

В возрасте 49 лет скончался канадский актер Кеннет Митчел. Об этом семья артиста сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — говорится в сообщении.

Митчел с 2019 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. У него остались жена и двое детей.

Актер снимался в сериалах «Анатомия страсти», «Гримм», «Обмани меня», «Касл» и «C.S.I. Место преступления». Более всего он известен по ролям Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел».

До этого в Москве умер сооснователь и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов.

Тело 70-летнего бывшего барабанщика «Машины времени» обнаружили утром 8 февраля в его квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. Музыкант в домашнем халате лежал на полу. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

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