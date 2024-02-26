Сергей Безруков чуть не остался без денег из-за Хабенского

Актер Сергей Безруков признался в Telegram-канале, что чуть не стал жертвой мошенников.

Безруков рассказал, что получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором коллега предложил стать ему инвестором для строительства медицинского комплекса для детей-инвалидов. Артист признался, что поначалу согласился, но позже решил позвонить Хабенскому, чтобы уточнить детали.

Однако, позвонив коллеге, Безруков узнал, что тот вовсе не отправлял ему никаких сообщений. По словам артиста, голос Хабенского в голосовом сообщении почти идеально соответствовал оригиналу. Он заявил, что «цинизм негодяев» не стоит на месте, также как и технический прогресс. Он посоветовал поклонникам быть бдительными к подобного рода аферам.

«Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел. С помощью нейросетей, да и просто умелого пранкера сегодня могут развести на что угодно. Если попросят некую сумму на какое-то доброе дело, вплоть до помощи собачьему приюту, не поленитесь, проверьте», — поделился артист.

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