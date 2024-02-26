Депардье в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок

Знаменитому французскому киноактеру Жерару Депардье было предъявлено новое обвинение в сексуальном насилии и домогательствах во время съемок. Об этом со ссылкой на адвоката заявительницы сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, художник-постановщик подала иск против Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма в 2021 году. Заявительница направила жалобу «о сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях» в прокуратуру Парижа.

AFP отметило, что прокуратура пока не подтвердила факт подачи жалобы, а адвокаты кинозвезды не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера Жан-Пьера Моки 8 января подала жалобу на домогательства со стороны Депардье.

До этого в Бельгии дом поддержавшего Депардье актера разрисовали оскорблениями.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.