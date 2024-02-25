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Бари Алибасов попал в реанимацию

Участник «На-на» Политов заявил, что Бари Алибасов находится в реанимации

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимации, заявил участник коллектива Владимир Политов. Его слова приводит ТАСС

«Насколько я знаю от жены, он сейчас в реанимации», — сказал Политов.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что Алибасов был экстренно госпитализирован с инсультом в Москве. По данным журналистов, известному продюсеру стало плохо днем 25 февраля, в момент приезда медиков шоумен находился в состоянии оглушения.

В ноябре 2023 года сообщалось, что у Алибасова обнаружили доброкачественную опухоль. Telegram-канал Shot утверждал, что врачи приняли решение об экстренном хирургическом удалении, чтобы исключить риски.

После чего Алибасов признался, что ему не требуется никакая операция. Продюсер подчеркнул, что у него есть болезни, назвав себя престарелым человеком, но в целом оценил свое состоянии как хорошее.

Ранее Елена Малышева рассказала о тяжелой болезни матери.

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