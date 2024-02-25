Супруга Прилучного вступила в открытый конфликт с Муцениеце

Супруга Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян считает, что экс-жена звезды «Мажора» Агата Муцениеце использует детей ради хайпа. Ее слова передает kp.ru.

«Почему нельзя просто радоваться и позволять детям жить счастливое детство? И, наоборот, стараться огородить их от сплетен?» — возмутилась Брутян.

На днях Агата Муцениеце заявила, что Прилучный вместе с женой не разрешают сыну Тимофею и дочери Мии забирать домой подарки. Затем Брутян в своих социальных сетях опровергла слова актрисы. Она выложила видео, в котором спросила у детей, где находятся их подарки. Тимофей и Мия заявили, что привозили к себе домой ноутбук и колонку, подаренные недавно отцом. Также Брутян сравнила поведение Муцениеце со спектаклем одного актера.

В мае 2020 года Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. У звезд есть двое общих детей: 11-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия. Они живут с матерью, однако регулярно общаются с отцом. В 2022 году Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Прошлой весной у пары родился сын.

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