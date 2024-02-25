Барецкий о разговоре с Ивлеевой после вечеринки: «Все осознала»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что поддерживал связь с блогершей Настей Ивлеевой после скандала с «почти голой» вечеринкой. Его слова передает NEWS.ru.

«Я говорю: «Насть, ну что там у тебя?» Она говорит: «Ну, я все осознала, все поняла, что я ошиблась с этим мероприятием — «голой» вечеринкой, все осознала», — рассказал актер.

Барецкий отметил, что давно знаком с Ивлеевой и назвал девушкой «неплохой девчонкой», которая «словила звездную болезнь». Барецкий призвал общественность «не добивать» блогершу, пояснив, что она заблуждалась, когда организовывала мероприятие.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

23 февраля сообщалось, что Ивлеева обратилась к ветеранам и участникам СВО в День защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова.