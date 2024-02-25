Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Певец Artik отказывается от выступлений в России

Певец Артем Умрихин не планирует возвращаться в РФ, зарабатывая через Artik&Asti

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинский певец и продюсер коллектива Artik&Asti Артем Умрихин отказывается от выступлений в России и за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, хоть Умрихин и не планирует возвращаться в Россию, он продолжает зарабатывать в стране через артистку своей группы Севиль Велиеву. Mash подчеркивает, что девушка продолжает выступать в городах России под брендом Artik&Asti. За одно выступление в столице девушка зарабатывает 4 млн рублей, а за границей — от 6 млн рублей.

Значительная часть выручки уходит Умрихину через российские компании продюсера «Селф мэйд паблишинг» и «Селф мэйд мьюзик». Канал добавляет, что певец не декларирует доходы своего бизнеса, а отчитывается только за траты.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Ранее певица Арбенина назвала беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами