Певец Artik отказывается от выступлений в России

Украинский певец и продюсер коллектива Artik&Asti Артем Умрихин отказывается от выступлений в России и за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, хоть Умрихин и не планирует возвращаться в Россию, он продолжает зарабатывать в стране через артистку своей группы Севиль Велиеву. Mash подчеркивает, что девушка продолжает выступать в городах России под брендом Artik&Asti. За одно выступление в столице девушка зарабатывает 4 млн рублей, а за границей — от 6 млн рублей.

Значительная часть выручки уходит Умрихину через российские компании продюсера «Селф мэйд паблишинг» и «Селф мэйд мьюзик». Канал добавляет, что певец не декларирует доходы своего бизнеса, а отчитывается только за траты.

В январе 2023 года сообщалось, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей. Тогда же сообщалось, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Ранее певица Арбенина назвала беззаконием отмену концертов в Южно-Сахалинске и Владивостоке.