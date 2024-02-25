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Лера Кудрявцева о послеоперационном состоянии: «Кроет конкретно»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила об ухудшении состояния после операции

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призналась, что чувствует себя не очень хорошо после операции.

«На самом деле 3-й день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала «я сильная», но сегодня поняла — нет», — заявила звезда (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

До этого Кудрявцева опубликовала фото из больницы. Она призналась, что ей провели операцию в стационаре Минобороны России. Она назвала это «символичным», так как находилась в клинике в День защитника Отечества. Сама операция была проведена 22 февраля.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Телеведущая поделилась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

Ранее бывший муж Бузовой сообщил о проблемах со спиной.

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