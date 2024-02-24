Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Пригожин назвал главное богатство России

Продюсер Пригожин назвал культуру главным богатством России

close
100%
Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что главным богатством России является культура.

Пригожин назвал российскую культуру самым большим наследием страны. По словам продюсера, она не просто оставляет свой след, но и формирует человеческий разум в нужном русле.

«Как только вы отказываетесь от культуры, обладающей такими фантастическими ресурсами, вы становитесь бедным», — заявил продюсер.

Пригожин считает, что именно культура и спорт объединяют людей. Именно поэтому, по мнению продюсера, запретить культуру невозможно.

«Войны были, но Пушкин оставался Пушкиным, Толстой — Толстым, все произведения великих писателей по-прежнему остаются актуальными на всей планете, это база», — отметил муж певицы Валерии.

В феврале Иосиф Пригожин заявил, что актер Никита Кологривый «как никто» подходит на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Пригожин поддержал идею снять байопик о Жириновском. Он назвал логичным увековечивание политика таким образом. Известно, что продюсер был лично знаком с лидером ЛДПР.

Ранее Пригожин предрек успех «Новой Фабрике звезд».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами