Пригожин назвал главное богатство России

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что главным богатством России является культура.

Пригожин назвал российскую культуру самым большим наследием страны. По словам продюсера, она не просто оставляет свой след, но и формирует человеческий разум в нужном русле.

«Как только вы отказываетесь от культуры, обладающей такими фантастическими ресурсами, вы становитесь бедным», — заявил продюсер.

Пригожин считает, что именно культура и спорт объединяют людей. Именно поэтому, по мнению продюсера, запретить культуру невозможно.

«Войны были, но Пушкин оставался Пушкиным, Толстой — Толстым, все произведения великих писателей по-прежнему остаются актуальными на всей планете, это база», — отметил муж певицы Валерии.

В феврале Иосиф Пригожин заявил, что актер Никита Кологривый «как никто» подходит на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Пригожин поддержал идею снять байопик о Жириновском. Он назвал логичным увековечивание политика таким образом. Известно, что продюсер был лично знаком с лидером ЛДПР.

Ранее Пригожин предрек успех «Новой Фабрике звезд».