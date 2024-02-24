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Бывший муж Бузовой сообщил о проблемах со спиной

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото из больницы и раскрыл свой диагноз

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tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото из больницы.

Тарасов признался, что у него появились проблемы со спиной. Спортсмену диагностировали корешковый синдром поясничного отдела позвоночника. Он пожелал здоровья поклонникам и попросил беречь себя.

Этот синдром характеризуется комплексом клинических проявлений, вызванных сдавлением корешков спинномозговых нервов. При нем в спине появляются боли, спазмы мышц и нарушается кровоснабжение.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В 2018 году Тарасов женился на блогерше Анастасии Костенко. В их браке родилось четверо детей.

В феврале 2024 года Бузова высмеяла бывшего мужа в шоу «Это нормально?». Она отметила, что спортсмена «уже не знают», хотя когда-то он был популярным.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила об операции на ноге.

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