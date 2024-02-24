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Лера Кудрявцева сообщила об операции на ноге: «Символично»

Телеведущей Лере Кудрявцевой провели операцию на ноге

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что ей провели операцию на ноге.

Кудрявцева опубликовала фото из больницы. Телеведущей сделали хирургическое вмешательство в стационаре Минобороны России. Она назвала это «символичным», так как находилась в клинике в День защитника Отечества. Сама операция была проведена 22 февраля.

Кудрявцева поделилась снимками с символикой армии России.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

По словам Кудрявцевой, врачи ей советовали начинать ходить самостоятельно практически сразу после операции.

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