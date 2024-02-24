Назван гонорар Артура Смольянинова* за концерт в кафе Латвии

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) получил за выступление в кафе в Латвии €500. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, концерт артиста с его группой cheLovek прошел 21 февраля в рижском ресторане elpa. На выступление, которое длилось около трех часов, пришло несколько десятков человек. Для них актер исполнил 17 песен.

До этого aif.ru сообщало, что Смольянинов зарабатывает песнями в латвийских кафе. В ноябре 2023 года актер рассказал, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

В начале сентября 2023 года Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории «экспертов с YouTube», которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.

Ранее Смольянинов в разговоре с пранкерами заявил, что хочет стать гражданином Украины.