Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа дата выхода сериала «Гарри Поттер»

Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году

close
100%
HBO Max

Сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Об этом сообщает IGN.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заверил на встрече с инвесторами, что проект выйдет в указанный срок, если у команды не возникнет никаких проблем с производством. Также Заслав отметил, что сериал будет «привержен франшизе», последняя часть которой вышла более десяти лет назад.

«Мы не стесняемся ажиотажа вокруг Гарри Поттера. <...> Мы провели некоторое время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны взволнованы возрождением этой франшизы», — поделился гендиректор.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике.

Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф не имеет желания сниматься в телесериале.

«Насколько я понимаю, история будет рассказана с самого начала. Я уверен, что создатели не захотят выяснять, как заполучить старого Гарри на эпизодическую роль. Я определенно ни в коем случае не стремлюсь к этому. Желаю удачи в эстафете, но мне не стоит участвовать в этом», — отметил Рэдклифф.

Ранее сериал «Алиса не может ждать» удалили из онлайн-кинотеатров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами