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Суд принял решение по иску об изнасиловании против лидера Aerosmith

С рок-музыканта Стивена Тайлера сняли обвинения в изнасиловании

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд в Нью-Йорке принял решение по иску об изнасиловании против лидера рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению судьи, у преступления, совершенного, по словам истицы, почти 50 лет назад, вышел срок давности — она должна была подать заявление в течение двух лет после произошедшего. При этом, уточнил судья, преступление считалось бы преступлением без срока давности, если бы истица указала, что подвергалась риску получить телесные повреждения.

В ноябре 2023 года бывшая модель Жанна Беллино подала иск против Тайлера спустя почти год после того, как другая девушка Джулия Холкомб обвинила его в сексуализированном насилии над несовершеннолетней.

Летом 1975 года несовершеннолетняя Беллино, по ее словам, работала на модном показе на Манхэттене. По ее словам, друг организовал ей встречу с группой Aerosmith в отеле неподалеку. После этого, утверждает женщина, на тот моменты 27-летний Тайлер изнасиловал ее в телефонной будке и в самом отеле.

Ранее японского режиссера Хидео Сакаки арестовали по обвинению в изнасиловании актрисы.

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