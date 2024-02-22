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Артура Смольянинова* заметили поющим в латвийском кафе

«АиФ»: актер Артур Смольянинов зарабатывает песнями в кафе в Латвии

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Проживающий в Латвии актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) зарабатывает песнями в кафе в Латвии. Об этом сообщает aif.ru.

40-летний артист выступает вместе с пианистом и называет коллектив «камерным-камерным» составом своей группы cheLovek.

В ноябре 2023 года Смольянинов признался, что создал музыкальную группу cheLovek в Латвии, которая играет в переходах, готовясь к релизу своего первого музыкального альбома.

«Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома», — заявил Смольянинов.

В начале сентября 2023 года Смольянинов заявлял, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ.

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*  признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
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