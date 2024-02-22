Маша Распутина хочет уехать из Москвы

Певица Маша Распутина на своем выступлении в Краснодаре призналась, что хочет приобрести недвижимость в этом регионе. Ее слова передает mk.ru.

«Мне ваш край давно нравится. Это суперрегион. И люди такие настоящие, такие неподдельные!» — заявила артистка.

На том же концерте артиста восхитилась зрителями, отметив их жизнерадостность. Она считает, что жители Краснодарского края «хорошо живут», и отметила теплую погоду в регионе.

Издание отмечает, что Распутина уже говорила о том, что ей не нравится жизнь в Москве. До начала СВО певица планировала купить квартиру в Киеве, однако позднее отказалась от этой затеи.

В декабре 2023 года Распутина призналась, что решила «вернуть свое доброе имя». По словам артистки, она хочет вернуть в паспорте имя, данное ей при рождении. Ее звали Аллой Агеевой. Звезда заявила, что в свое время она пожалела, что взяла псевдоним. Она верит, что другое имя может принести ей чужую энергетику. Распутина уточнила, что, несмотря на смену имени, она планирует продолжать выступать под своим псевдонимом.

Ранее актер Кологривый заявил, что хочет быть похожим на Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).