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Продюсер рассказал о переживаниях Киркорова: «Ему очень горько»

Продюсер Кинн заявил, что Киркоров сожалеет из-за скандала с вечеринкой Ивлеевой

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер и режиссер Виктор Кинн считает, что Киркоров искренне раскаивается после скандала с «почти голой» вечеринкой блогерши Анастасии Ивлеевой. Его слова передает NEWS.ru.

«Ему очень горько и, говоря о том, что зашел не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет», — заявил постановщик.

В то же время Кинн не стал прогнозировать, завершится ли карьера артиста после недавней шумихи. Он заявил, что сейчас все зависит от самого Киркорова и реакции на его действия зрителей.

Накануне стало известно, что Киркоров вернулся в эфир ТНТ, он выступит на шоу «Конфетка». 16 февраля сообщалось, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

После попадания в скандал с «почти голой» вечеринкой Киркоров принес извинения, а в середине февраля стало известно, что он приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации.

Ранее актер Кологривый заявил, что хочет быть похожим на Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).
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