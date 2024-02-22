Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России повысят статус премии в сфере детской и подростковой литературы

Мишустин поручил повысить статус премии в сфере детской литературы

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал решение повысить статус Национальной премии в области детской и подростковой литературы и сделать ее правительственной. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением повысить статус награды выступило Минцифры России. В ведомстве отмечали, что учреждение такой премии в качестве правительственной позволит повысить социальную значимость современной отечественной литературы, привлечь к ней читательское и общественное внимание.

Как передает ТАСС, теперь Минцифры будет поручено совместно с другими профильными ведомствами подготовить и внести в кабмин проекты документов об учреждении правительственной премии в области детской и подростковой литературы.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заверил, что новый закон об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики. Хинштейн подтвердил, что список запрещенных книг действительно существовал — его составила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), когда закон еще не был принят.

Ранее в библиотеках российских регионов книги иноагентов начали выдавать по паспортам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами