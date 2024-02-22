В России повысят статус премии в сфере детской и подростковой литературы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал решение повысить статус Национальной премии в области детской и подростковой литературы и сделать ее правительственной. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением повысить статус награды выступило Минцифры России. В ведомстве отмечали, что учреждение такой премии в качестве правительственной позволит повысить социальную значимость современной отечественной литературы, привлечь к ней читательское и общественное внимание.

Как передает ТАСС, теперь Минцифры будет поручено совместно с другими профильными ведомствами подготовить и внести в кабмин проекты документов об учреждении правительственной премии в области детской и подростковой литературы.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заверил, что новый закон об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики. Хинштейн подтвердил, что список запрещенных книг действительно существовал — его составила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), когда закон еще не был принят.

Ранее в библиотеках российских регионов книги иноагентов начали выдавать по паспортам.