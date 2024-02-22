Меладзе разрешил бывшей жене исполнять его песни

Певица Вера Брежнева благодарит бывшего супруга Константина Меладзе после каждого выступления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На своих мероприятиях певица уточняет, что исполненные ею песни были созданы экс-супругом, который разрешил ей гастролировать с композициями «ВИА Гры». Канал отмечает, что на своем недавнем выступлении в Баку Брежнева спела старые треки на русском и единожды на украинском языке. При этом в своих русскоязычных композициях певица несколько раз забыла слова.

14 февраля сообщалось, что в Бишкеке отменили концерт Брежневой. Мероприятие не состоялось «по техническим причинам», а зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

Брежнева вместе с мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России после начала специальной военной операции на Украине, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. На данный момент Брежнева выступает с концертами за границей.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Артистка воспитывает двух дочерей от разных мужчин: 22-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 14-летнюю Сару от предпринимателя Михаила Кипермана.

Ранее продюсер заявил, что Понаровская талантливее Пугачевой и Ротару.