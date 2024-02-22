Продюсер заявил, что Понаровская талантливее Пугачевой и Ротару

Продюсер Виктор Кинн заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Ирина Понаровская превосходит по таланту артисток Аллу Пугачеву и Софию Ротару.

Кинн отметил, что Понаровская имеет свой стиль, понимание жизни, «великолепное образование» и подачу материала. Он назвал артистку настоящим профессионалом.

«Даже артисты, которые сейчас имеют совесть плевать в СССР — вы упомянули, в частности, Вайкуле и Ротару, — не стали бы звездами, если бы они были зациклены только в рамках своих республик», — поделился продюсер.

Ирина Понаровская начала свою карьеру в 1971 году в ВИА «Поющие гитары». В 1975 году она исполнила роль Эвридики в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». В 2019 году певица удостоилась звания заслуженной артистки России.

В ноябре 2022 года Ирина Понаровская опровергла слухи о завершении музыкальной карьеры. Артистка заявила, что ее слова вырвали из контекста. Она уточнила, что готова к участию в новых проектах, а также хочет поделиться опытом и пообщаться с молодыми артистами.

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