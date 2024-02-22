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Продюсер объяснил статус Примадонны у Пугачевой

Продюсер Кинн: Пугачева оставила звание Примадонны из-за чувства собственной важности

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Maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Виктор Кинн заявил в беседе с NEWS.ru, что статус «Примадонны» закрепился за певицей Аллой Пугачевой после поездки на «Евровидение».

Кинн заявил, что Пугачевой всегда было «повышенное чувство собственной значимости и важности». По его мнению, именно поэтому она принимает как должное подобное звание.

«У Аллы Борисовны всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности. Особенно после того, как она съездила на Евровидение и спела песню «Примадонна», то ей и приписали это звание Примадонны. Она и так с ним смирилась, свыклась и стала принимать его как должное», — рассказал продюсер.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В феврале Telegram-канал Shot сообщил, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у Пугачевой и Галкина недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее юрист объяснил, почему нельзя изъять замок у Пугачевой.

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