Виктория Боня сравнила себя с известной американской актрисой

Блогер Виктория Боня на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сравнила себя с Анджелиной Джоли.

Боня опубликовала видео, на котором подъезжает в иномарке с открытым люком к зданию. Блогер сравнила себя с американской актрисой на основном аккаунте, а также оставила такой же комментарий с дополнительной страницы.

13 февраля Боня объявила о расставании с возлюбленным. Виктория Боня два года скрывала отношения с Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото.

Боня заявляла, что не подталкивала возлюбленного к разводу, а просто общалась с ним по-дружески. По словам звезды, у них завязались отношения после того, как Гасанов объявил жене о расставании. Телеведущая также отмечала, что бракоразводный процесс затянулся из-за супруги предпринимателя.

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