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Японец сыграет Моцарта в новом байопике

Композитора Моцарта сыграет актер японского происхождения Уилл Шарп

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Steve Vas/IMAGO/Global Look Press

Актер и режиссер японского происхождения Уилл Шарп (настоящее имя Уильям Томомори Фукуда Шарп) сыграет австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта в новом байопике. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Минисериал «Амадей» выйдет на Sky TV. Съемки начнутся в 2024 году. В основу сценария сериала ляжет пьеса британского драматурга Питера Шеффера, мировая премьера которой состоялась в 1979 году на сцене Королевского национального театра.

Японец по матери, Шарп до восьми лет жил в Токио, после переехал с семьей в Великобританию. В течение одного сезона играл в Королевской шекспировской труппе, где получал роли в пьесах «Укрощение строптивой», «Венецианский купец» и «Трагедия Томаса Гоббса».

Телезрителю Шарп известен по роли стартапера Итана в сериале «Белый лотос». В качестве режиссера снял фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем.

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