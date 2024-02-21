В России фильмам будут выдавать электронные прокатные удостоверения

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении электронных прокатных удостоверений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры России.

Решение сенаторы приняли единогласно, закон вступит в силу 1 сентября 2024 года после его подписания президентом России.

Теперь записью в Государственном регистре фильмов будут оформлять выдачу прокатного удостоверения и удостоверения национального фильма, отказ в его выдаче (или отзыв), а также внесение каких-либо изменений. Удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа.

Субтитры и тифлокомментарии к национальному фильму, согласно новому закону, должны предоставляться демонстратору фильма производителем, прокатчиком или другим правообладателем киноленты вместе с предоставлением копии картины.

Прокатные удостоверения на фильмы, выданные до вступления закона в силу, останутся действительными до истечения срока их действия.

Накануне суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер».

ООО «Мори Синема Волга» признали виновным в нарушении статьи 14.58 КоАП РФ («Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения») и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

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