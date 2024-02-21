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Наталия Гулькина вспомнила, как солистки «Миража» боялись оголяться на сцене в 90-е

Певица Гулькина призналась, что ей было стыдно носить на сцене юбку выше колен

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Наталия Гулькина в интервью mk.ru призналась, что в молодости очень стеснялась носить откровенные наряды на сцене, так как это только входило в моду среди звезд шоу-бизнеса.

«Мы не сильно оголялись в те времена, хотя Светлана [Разина] была более раскрепощенная, более бесстрашная на сцене. У меня поначалу тряслись поджилки, я свои декольте постоянно задирала вверх, когда на сцене стояла, мне казалось, что грудь выглядывает. Юбка у меня была ниже колен — нравы-то все равно были другие», — вспомнила Гулькина.

Она вспомнила также и о разговоре с Разиной, которая объяснила коллеге, что именно артисты задают моду, которой потом будут следовать обычные россияне. При этом певица призналась, что решилась надеть топ и оголить живот только спустя полтора года после этой беседы. Гулькина также уточнила, что стала спокойнее относиться к своему внешнему виду, когда начала сольную карьеру.

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