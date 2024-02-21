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Янина Мелехова вспомнила, как неожиданно проснулась на чужом человеке

Актриса Мелехова рассказала, что проснулась на незнакомом мужчине в самолете

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Янина Мелехова призналась, что в ее райдере есть пункт, согласно которому артистке необходимо предоставлять кресло у иллюминатора в самолете. Ее слова передает mk.ru.

«Я в самолете всегда сплю. Мы еще не успеваем взлететь — гул на меня действует усыпляюще — и я падаю на попутчика», — пояснила актриса.

Мелехова заявила, что не раз в своей жизни просыпалась на попутчиках. Она пошутила, что ей везет, когда рядом сидит крупный мужчина, и отметила, что тогда удобнее спать — «мягонько и удобно». При этом, по словам актрисы, у нее очень чуткий сон, поэтому она иногда даже дома засыпает в берушах.

«Я, кстати, в машине еду в тишине всегда, хотя я люблю музыку — учусь на режиссера музыкального театра. Мне нравится рок-музыка, «ДДТ» и так далее. Я знаю их песни наизусть, пою в караоке», — отметила она.

О других пунктах своего райдера Мелехова ответила фразой: «Я не капризная». Она считает, что театральные артисты менее капризные и воспитаны по-другому.

В декабре продюсер Лавров раскрыл самого капризного артиста в России. По его мнению, таковым можно назвать певца Юрия Антонова.

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