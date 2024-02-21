Дочь Гузеевой удалилась из соцсетей: «Грузит менталку»

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила, что удаляет свой аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так как устала от повышенного внимания к себе из-за родственных связей. Ее слова передает Telegram-канал «Светский хроник».

«Это грузит менталку, я никогда не собиралась монетизировать свой инст, я не инфлюенсер, я пыталась быть адвокатом ментального здоровья, что по итогу усугубило мое собственное!» — написала девушка в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

23-летняя Бухарова отметила, что вела свой блог на протяжении 9 лет. Она добавила, что нашла в соцсетях и много новых друзей, и обзавелась проблемами с ментальным здоровьем. По словам Бухаровой, нельзя, чтобы у «простой девочки из Подмосковья» была аудитория свыше 50 тыс. человек.

В конце поста Бухарова поблагодарила подписчиков, которые искренне интересовались ее жизнью. На момент написания новости страница Бухаровой в Instagram уже удалена.

С 1999 года Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. В 2000 году телеведущая родила супругу дочь, которую они назвали Ольгой. У актрисы также есть сын Георгий от редактора Кахи Толордавы.

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