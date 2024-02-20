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В России оштрафовали кинотеатр за показ «Оппенгеймера»

V1.ru: суд оштрафовал кинотеатр в Волгограде за показ фильма «Оппенгеймер»

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Universal Studios

Суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер», который Минкульт РФ признал несоответствующим традиционным ценностям. Об этом сообщает V1.ru.

ООО «Мори Синема Волга» признали виновным в нарушении статьи 14.58 КоАП РФ («Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения») и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. При этом, отмечается в постановлении, решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Издание добавляет, что фильм Кристофера Нолана показывали в Волгограде всего в одном кинотеатре, три раза в течение дня. Этот фильм, как и везде, продавался через «предсеансовое обслуживание». Суд зафиксировал нарушение кинотеатра в конце 2023 года. Представители «Мори Синема» пытались прекратить дело из-за отсутствия доказательств. Однако, по информации источника V1.ru, одним из доказательств того, что фильм демонстрировался в кино, стала статья их корреспондента.

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям».

Ранее сообщалось, что Майданов обрушился с критикой на Киркорова за «радикальные» поступки.

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