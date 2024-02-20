В России оштрафовали кинотеатр за показ «Оппенгеймера»

Суд наказал волгоградский кинотеатр за демонстрацию фильма «Оппенгеймер», который Минкульт РФ признал несоответствующим традиционным ценностям. Об этом сообщает V1.ru.

ООО «Мори Синема Волга» признали виновным в нарушении статьи 14.58 КоАП РФ («Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения») и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. При этом, отмечается в постановлении, решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Издание добавляет, что фильм Кристофера Нолана показывали в Волгограде всего в одном кинотеатре, три раза в течение дня. Этот фильм, как и везде, продавался через «предсеансовое обслуживание». Суд зафиксировал нарушение кинотеатра в конце 2023 года. Представители «Мори Синема» пытались прекратить дело из-за отсутствия доказательств. Однако, по информации источника V1.ru, одним из доказательств того, что фильм демонстрировался в кино, стала статья их корреспондента.

«Оппенгеймер» — фильм о создателе атомной бомбы, созданный режиссером «Начала» Кристофером Ноланом. Минкульт России не стал выдавать прокатные удостоверения «Барби» и «Оппенгеймеру» из-за их «несоответствия российским духовным ценностям».

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