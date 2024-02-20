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Известный актер попался с наркотиками в Москве

ТАСС: полиция нашла пакет с наркотиками у актера Василия Прокопьева

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vasiliypro91/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», нашли пакет с наркотическими веществами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции пояснили, что Прокопьева остановили на Белорусском вокзале в Москве. 32-летний актер находился в состоянии опьянения. При досмотре стражи порядка обнаружили у артиста полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 г. Экспертиза установила, что у Прокопьева при себе находилось производное от мефедрона вещество.

В конце января сообщалось, что на актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело за хранение и транспортировку наркотиков.

Актера задержали вечером 17 января. Сообщалось, что он сильно нервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться.

Ранее стало известно, что РАО планирует отозвать иск к Киркорову на 2 млн рублей после его поездки в ДНР.

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