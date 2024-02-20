Майданов дал совет Shaman: «Не только про патриотику»

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что певцу Shaman (Ярославу Дронову) не стоит зацикливаться на патриотических композициях, а пытаться разнообразить свой репертуар лирикой. Его слова передает NEWS.ru.

«Думаю, что про любовь тоже нужно петь и про любовь тоже нужно писать. <...> Потому что девушкам нужен такой вот симпатичный, красивый парень. Но чтоб еще и про любовь спел, не только про патриотику», — отметил музыкант.

Майданов отметил, что Shaman уже исполнил два сильных патриотических сингла — «Встанем» и «Я — русский».

Недавно Денис Майданов раскритиковал Филиппа Киркорова за то, что он в качестве извинений поехал с выступлением в Донбасс. По словам депутата Госдумы, поездка певца для большинства людей была не очень желаемым событием на фронте, выглядела странно и «как-то неестественно». Было очевидно, что он совершает ее только из-за желания исправить свое положение. При этом к поездке Киркорова отнеслись бы иначе, если бы она произошла раньше, считает депутат.

В конце декабря Киркоров попал в скандал после участия в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позднее он извинился, однако все равно столкнулся с негласным запретом и отменой эфиров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы предложил провести реформу российского шоу-бизнеса.