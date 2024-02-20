Звезда «Великолепного века» приехал в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам «Великолепный век», «Королек — птичка певчая» и «Черная любовь», прилетел в Россию. Соответствующий анонс артист сделал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Издание Super.ru опубликовало ролик, как Озчивита встретили в отеле в Москве: при входе его ждал девичий хор в национальных костюмах с караваем и выпивкой. У актера, отмечает издание, запланировано два концерта в столице и Санкт-Петербурге, где прозвучит музыка из популярных турецких сериалов. Затем после каждого мероприятия актер проведет встречи с фанатами.

В 2022 году Бурак Озчивит уже прилетал в Москву. Тогда сообщалось, что любители сериала «Великолепный век» организовали давку в столичном ресторане. Публика дождалась актера несмотря на то, что он опоздал на запланированное мероприятие почти на три часа. Отмечалось, что фанатов пришлось буквально оттаскивать от Озчивита. Сам Бурак тепло поприветствовал поклонников, а потом присоединился к организаторам вечеринки вдали от любопытных глаз.

Ранее сообщалось, что блогер Артур Бабич больше не сможет зарабатывать в России.