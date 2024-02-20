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Рузиль Минекаев рассказал об отношениях с Буруновым и Янковским на съемках «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев признался, что боялся заговорить с Буруновым на съемках

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Актер Рузиль Минекаев, который сыграл Марата в сериале «Слово пацана», признался, что боялся Сергея Бурунова на съемках шоу. Об этом он сообщил на YouTube-шоу «Кино в деталях».

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили. Я боялся начать разговор. Очень нервничал и стеснялся. Боялся, что он подумает обо мне что-то не так, поэтому не осмелился что-либо сказать», — вспомнил Минекаев.

При этом он уточнил, что у него сложились приятельские отношения с актером Иваном Янковским, который исполнил роль его экранного брата. По словам Минекаева, коллега поражал его своей простотой на протяжении съемок шоу. Например, Янковский постоянно интересовался, как прошел день у актера или как его настроение. Сам Минекаев признается, что считал Янковского «недосягаемым» артистом.

«Мне всегда казалось, что такие артисты — недосягаемые. Даже не представлял, что буду разговаривать с Янковским о том, как он провел вчера вечер. Для меня это яркое событие в жизни», — резюмировал актер.

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