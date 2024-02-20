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Продюсер предсказал аншлаги Андрею Губину после решения певца вернуться на сцену

Продюсер Павел Рудченко: Губин найдет своих слушателей, если вернется на сцену

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Россия 1

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что Андрей Губин будет пользоваться популярностью, если вернется на сцену.

«Если он все же вернется на сцену, то, безусловно, попадет в топовую «обойму» звезд двухтысячных. С успехом он может выступать на сборных концертах, например. Дискотеки 2000-х сейчас пользуются огромной популярностью. Так, Губин может кататься по всей стране — и его ждут аншлаги», — заявил Рудченко.

Вместе с этим продюсер отметил, что здоровье Губина все еще находится под вопросом. Рудченко не уверен, что певцу удастся реализовать свои планы и дать гастроли в 2024 году.

Накануне сообщалось, что Андрей Губин планирует возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей. Артисту предстоит побороть проблемы с дикцией и мимикой, чтобы иметь возможность выступать перед публикой. Организаторы готовят программу и надеются, что Губин поправит здоровье к началу тура.

Ранее Пригожин заявил, что Кологривый хорошо подходит на роль Жириновского.

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