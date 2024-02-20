Юлия Барановская объяснила, почему не придерживается определенного стиля в одежде

Телеведущая Юлия Барановская в разговоре с «Пятым каналом» призналась, что чаще всего одевается по настроению.

«У меня такое настроение, что я собираю чемодан куда-то в поездку, лечу три часа, доезжаю до гостиницы, открываю чемодан и думаю: кто его собирал, зачем я все это взяла? Я в работе очень обязательная, а все, что касается внешнего вида, прически, — для меня это всегда сложно, потому что я это все моментально могу переиграть», — посетовала Барановская.

Она считает, что такое отношение к своему гардеробу связано со знаком Зодиака. Барановская — Близнецы, а это тот знак, по мнению телеведущей, которому свойственна переменчивость.

Недавно Барановская опубликовала в личном блоге фото со старшим сыном от футболиста Андрея Аршавина. Многие пользователи соцсетей перепутали 18-летнего Артема с его отцом и начали задавать вопросы о воссоединении. Телеведущая познакомилась с Аршавиным в 2003 году, а через 10 лет они расстались. У бывшей пары трое общих детей: Артем, Яна и Арсений, — они носят фамилию отца.

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